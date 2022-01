Milano, rapina con pistola in gioielleria del quadrilatero moda

Rapina alla gioielleria Crivelli in via della Spiga

In pochi secondi sono entrati e usciti con un bottino di gioielli in oro per un valore ancora in fase di quantificazione, ma sicuramente ingente. La rapina, di cui e' avuto notizia stamane, e' stata commessa ieri intorno alle 12.30 alla gioielleria 'Crivelli Boutique' di via della Spiga, in pieno quadrilatero della moda nel centro di Milano. Due uomini, con il volto coperto dalle mascherine sono entrati nel negozio. Un dei due ha estratto una pistola minacciando le commesse mentre l'altro con un martelletto ha infranto una teca di vetro e ha arraffato anelli, collane e orecchini.

Al momento della rapina non erano presenti clienti e nessuno e' rimasto ferito. Le indagini sono condotte dalla sezione antirapine della squadra mobile. Si indaga anche su un terzo uomo, che avrebbe svolto la funzione di 'palo' fuori dal negozio.