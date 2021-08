Milano, rogo in un capannone pieno di rifiuti in via Airaghi

Grosso incendio ieri, 15 agosto, in via Airaghi, nella periferia Ovest di Milano, dove intorno alle 13 e' andato in fiamme un capannone abbandonato pieno di rifiuti. I vigili sono intervenuti con 7 squadre e hanno segnalato che non e' la prima volta che devono spegnere un incendio in quella zona, piena di capannoni abbandonati usati per stipare scarti di lavorazioni. Tante le chiamate dei residenti allarmati dalla colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto, anche il nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dei pompieri, chiamato a valutare la possibile presenza di Eternit. Allertata anche l'Arpa per una valutazione su un eventuale rischio di contaminazione dell'aria.