Milano, scazzottata sui Navigli: ragazzo privo di sensi in strada

Navigli, violento pestaggio: ragazzo aggredito da passante

Momenti di violenza ieri sera sui Navigli. Tutto è partito dalla scazzotata tra due ragazzi. Un passante si è messo in mezzo per placare le acque ma subito dopo ha aggredito brutalmente con pugni e calci in faccia uno dei due litiganti, lasciandolo privo di conoscenza accasciato al suolo. Il fatto è emerso dopo che un video è stato pubblicato sulla pagina MilanoBellaDaDio.