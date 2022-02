Milano, sostanza irritante nell'aria: evacuato Mediolanum Forum

Assago, allontanate persone dal Forum per intossicazione

Alcune persone sono state evacuate dal Forum Mediolanum, ad Assago (Mi), a seguito di un'intossicazione causata da una sostanza irritante nell'aria, al momento non nota. Lo comunica Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, che sottolinea come all'interno della struttura non fosse in corso alcun evento. Il personale di Areu sta valutando le persone coinvolte, evacuate dalla struttura in codice giallo. Al momento sul posto sono presenti due automediche, 6 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.