Milano: si getta sotto la M1, circolazione interrotta

Una persona e' finita sotto un treno della linea 1 della metropolitana di Milano alla stazione di Porta Venezia dopo le 12.30. Si tratterebbe di un suicidio. Per permettere i soccorsi, la circolazione e' stata momentaneamente bloccata fra Pasteur e Palestro e Atm ha organizzato un servizio di bus sostitutivi.

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’allarme è scattato alle 12.38 circa. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica ma, in base a quanto riportato da Areu, per una donna di 70 anni non c’è stato nulla da fare. Soccorse anche due donne di 41 e 57 anni, una delle quali è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde. La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire.