Milano, trasferito al San Paolo drive-through Romolo per tamponi

Aveva aperto a fine aprile il il Centro Tamponi Drive Through di Romolo gestito dalla ASST Santi Paolo e Carlo che, a partire da domani - riporta Mianews - sarà trasferito presso l'Ospedale San Paolo, come fa sapere l’azienda ospedaliera. “Il nuovo hub – spiega l’ASST - garantirà un migliore servizio al cittadino permettendo l’accesso pedonale, oltre che direttamente in auto, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14.

Si potrà sottoporsi gratuitamente a tamponi rapidi antigenici- e, nel caso di positività, a tamponi molecolari – solo su appuntamento, da prendere attraverso il proprio medico di base/pediatra o ATS. Agli studenti e personale scolastico è invece data la possibilità di accedere direttamente senza appuntamento. L’attività di test tamponi rapidi e molecolari è svolta dall'ASST Santi Paolo e Carlo in collaborazione con Croce Rossa di Milano e ATS Città Metropolitana di Milano”.