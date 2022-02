Trovata morta 40enne scomparsa nel Pavese dopo lite con compagno

Trovata morta Sara Lemlem Ahmed

E' stata trovata morta Sara Lemlem Ahmed, la 40enne di nazionalita' olandese e origine eritrea di cui non si avevano notizie dal 4 dicembre dopo che era uscita di casa in seguito a un litigio con il compagno. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Procura sulle cause della morte.

La scomparsa di Sara Lemlem Ahmed

La donna scomparsa il 4 dicembre a Vigevano (Pavia), dopo una discussione con il suo convivente. La 40enne - ricorda l'ANSA - si era allontanata dall'appartamento in via San Giacomo a piedi, senza telefonino e senza soldi. A distanza di poco piu' di due mesi, il cadavere della donna e' stato ritrovato oggi nel cantiere di una palazzina abbandonata a Vigevano in via Giordano. A trovare il corpo sono stati alcuni muratori che stavano effettuando un sopralluogo nell'area in vista di futuri lavori. Rimangono ora da stabilire le cause della morte di Sara Lemlem. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Raitre.