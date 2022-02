Milano, uomo trovato morto in un parchetto

Milano, cadavere rinvenuto in un parco: probabile overdose

Il cadavere di uomo è stato trovato in parchetto a Milano nella mattinata di giovedì 3 febbraio, attorno alle 8. Il ritrovamento è avvenuto in zona Navigli, per l'esattezza in via Giosuè Borsi angolo via Giovanni Segantini. Gli accertamenti sono in corso, ma sul corpo non ci sono segni di violenza e l'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di overdose. La vittima dovrebbe avere una quarantina di anni.