Milano, violentata mentre va a lavoro: "Non potevo fare nulla, solo aspettare"

E' stata violentata mentre andava a lavoro. È successo ad agosto scorso. Lei ha 26 anni e due bambine e una vita da ricostruire e ricomporre. "Ssst. Ha detto soltanto questo per tutto il tempo: ssst. Lo sento ancora adesso quel sibilo maligno: ssst. Io urlavo, lo imploravo: ti prego, ti prego, non farmi del male. Per zittirmi a un certo punto mi ha messo la sua mano lercia sulla bocca, ma mi chiudeva anche il naso e mi stava soffocando"., racconta la giovane al Corriere della Sera: "Ma non potevo fare nulla, solamente aspettare"

Milano, violentata mentre va a lavoro: "Non potrò mai perdonare"

Grazie alle indagini che sono scattate subito dopo la denuncia, l'uomo accusato dello tupro della ragazze è stato arrestato dopo due settimana. Si tratta di un irregolare di origine egiziana che andrà a processo a marzo: "Non voglio né vederlo in udienza né lo potrò mai perdonare - racconta al Corsera la giovane -. La sola cosa che desidero è che resti in carcere. La sola cosa che voglio sapere di lui è quanti anni rimarrà dentro”.

Milano, violentata mentre va a lavoro: "Ho tutte le paure del mondo"

Non è facile pensare a come debbano essere le giornate di questa ragazza dopo quella violenza. "Ho tutte le paure del mondo. Mi spavento se un uomo mi fissa, mi spavento se un uomo viene verso di me, mi spavento se ho la sensazione di avere qualcuno alle spalle. Ho paura degli uomini. Mi sento più sola e mi sembra che non ci sia una persona che mi capisca davvero. Il padre delle bambine è ricomparso da poco ma con lui non ho avuto contatti per anni. Con il fidanzato ho rotto. Insomma: non è facile. Ma va ogni giorno un po' meglio. Deve andare meglio".