Milano, voragine vicino al cantiere M4: evacuato palazzo con 20 persone

A Milano, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'evacuazione di 20 persone in un edificio, in via Santa Sofia, adiacente al cantiere dei lavori per la metropolitana M4, dove questa mattina si è aperta una voragine. Lo fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter.