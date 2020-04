Mirabelli: ogni giorno ascoltiamo Fontana e Gallera farsi i complimenti

"La situazione è sotto gli occhi di tutti. Non c'è una regione al mondo dove il Coronavirus stia causando così tante vittime come in Lombardia, e oltre la metà dei decessi in Italia avviene proprio qui. Eppure ogni giorno dobbiamo ascoltare Fontana e Gallera farsi i complimenti da soli, dire che è andato tutto bene, e incolpare chiunque tranne se stessi". Così su Facebook il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.



"Siate seri, per favore, e ammettete che la gestione della sanità della Regione Lombardia è stata fallimentare. Anzichè ripensare un modello che sollevava già diverse perplessità, chi governava ha sempre scelto di celebrarlo ciecamente. Oggi vediamo i risultati di queste scelte. Nella prossima conferenza stampa Fontana e Gallera parlino di questo, invece incolpare medici e infermieri, i dirigenti da loro stessi nominati, o la protezione civile", prosegue Mirabelli.



"A questo si aggiunge il dramma delle RSA. Una strage: l’indagine del ministero ha valutato attorno al 15% il dato della mortalità nelle RSA. Eppure si è arrivati alla follia di proporre il ricovero nelle RSA dei malati usciti dagli ospedali. Evidentemente Fontana e Gallera non hanno ancora capito la pericolosità di quello che stanno facendo", conclude il senatore del Pd.



"Che vergogna. Che miseria umana e politica. È veramente sconcertante che il senatore del Pd, Franco Mirabelli, milanese eletto in Lombardia, e il Pd di Milano strumentalizzino la tragedia del coronavirus e le vittime lombarde per gettare fango sulla Lombardia con un vergognoso post che specula sul numero delle vittime". Lo dichiara l'onorevole Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



"È ancora più sconcertante - prosegue Grimoldi - vedere che altri illustri esponenti nazionali e lombardi del PD, come il senatore Bruno Astorre o il consigliere regionale lombardo Paola Bocci, lo abbiano condiviso con identici post. Un post vergognoso in cui si dipinge la nostra Regione come il lazzaretto d’Europa, speculando sui nostri morti. Prima il Pd sosteneva che “il virus non conosce confini”, ora speculano insistendo che “il virus conosce i confini della Lombardia”.