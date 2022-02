Mitragliatrice a Milano: spunta l'uomo vicino alla 'ndrangheta

L'inseguimento di cinque uomini a bordo di un suv a Milano, che durante la fuga hanno gettato una mitraglietta Uzi dall'auto, potrebbe rappresentare un segnale preoccupante del ritorno di un certo tipo di dinamiche all'interno della criminalità del capoluogo. E' quanto ricostruisce il Corriere basandosi anche su un filmato di tre minuti che testimonia la parte finale dell'inseguimento, con la volante della Polizia che giunge all'angolo di piazzale Zavattari e gli agenti che intimano ai fuggitivi di gettarsi a terra, il loro suv Bmw X1 bianco con le portiere aperte.

Inseguimento a Milano, le immagini riprese da un videotelefonino

Uno di loro si inginocchia, mentre gli agenti intimano di stendersi a terra tenendo le braccia larghe. Sullo sfondo sirene di altri equipaggi che giungono a supporto. Due lunghissimi minuti con i cinque uomini a terra in silenzio. Giunti i rinforzi, i fuggitivi sono immobilizzati ed ammanettati. Le immagini sono state registrate da un passante con il videotelefonino.

La mitraglietta lanciata dagli uomini in fuga

La mitragliatrice viene quindi recuperata poco lontano, in via Paravia. Mentre in piazzale Segesta sono trovati anche il silenziatore e una cinquantina di proiettili. Gli arrestati sono italiani, tra i 22 ed i 39 anni di età, provengono da Milano e dall'hinterland e tutti hanno legami con i circuiti malavitosi meneghini. L'inseguimento è nato da un controllo casuale. Solo così si è scoperto della presenza a bordo di una mitraglietta, di cui poi i cinque si sono liberati. Inizialmente l’autista della vettura si sarebbe fermato per poi ripartire di scatto cercando di investire gli agenti. All’altezza di piazzale Esquilino i poliziotti hanno esploso 4 colpi nel tentativo non riuscito di far fermare la vettura.

Inseguimento a Milano, le ipotesi degli inquirenti

Cosa c'è dunque dietro? Gli inquirenti sembrano aver escluso legami con la sparatoria dell'8 gennaio in piazza Falterona che ha portato all'arresto di Carletto Testa. In quel frangente si trattava di una faida tra gruppi di rapper. Esclusa per i fatti del 31 gennaio anche l'ipotesi di una rapina. Si tratterebbe di uno scenario che rimanda piuttosto alla situazione a Milano tra anni Ottanta e Novanta, tra faide e agguati a colpi di mitra. Come riferisce il Corriere, del caso, potrebbe essere interessata anche la Direzione distrettuale antimafia. Le indagini sono appena all'inizio. I cinque sono stati arrestati per porto abusivo di arma e munizionamento da guerra e resistenza a pubblico ufficiale. Il pm di turno Stefano Ammendola ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.

Mitraglietta a Milano, a bordo dell'auto l'uomo vicino alla 'ndrangheta

Tra i nomi, come riferisce il quotidiano Il Giorno, c'è quello del pluripregiudicato Francesco Pellegrini, già arrestato il 23 ottobre 2018 dai carabinieri nell’operazione Quadrato, che ha smantellato una maxi piazza di spaccio a Corsico. Secondo quanto allora riportato nell’ordinanza del gip Teresa De Pascale su richiesta dell’aggiunto Laura Pedio e del pm David Monti, Pellegrini era "l’ufficiale di campo" dei fratelli Francesco e Antonio Barbaro, le nuove leve del traffico di droga legato al clan di ’ndrangheta dei Papalia. La sua figura era di raccordo tra i grossisti e i pusher nordafricani che smerciavano coca, hashish e marijuana al dettaglio nei bar. Cosa ci faceva dunque sulla Bmw con una mitraglietta? Resta in piedi l'ipotesi di un possibile raid punitivo contro qualche nemico, che riporterebbe le laciette indietro di anni