Monza, lite finisce a coltellate in struttura per richiedenti asilo

Monza, lite fra richiedenti asilo

Lite in struttura per richiedenti asilo finisce a coltellate: è successo nel primo pomeriggio di ieri a Monza. Mancavano pochi minuti alle 14 quando alla sala operativa della Questura sono arrivate alcune segnalazioni di una violenta lite tra due persone in un'abitazione in zona Cesare Battisti. Immediato l'intervento di due Volanti e due pattuglie della Mobile nella struttura che ospita richiedenti asilo, dove gli agenti hanno trovato un uomo, nigeriano, sanguinante con diverse ferite all'addome, alla schiena e alle gambe.

Lite fra richiedenti asilo, un arresto

La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo, dove è stata stabilizzata e ricoverata in prognosi riservata. L'aggressore, un 30enne anch'egli nigeriano con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato bloccato e trasportato in Questura insieme ai testimoni, che hanno raccontato come alla base di tutto ci fosse un diverbio sulle pulizie.

La lite all'inizio è stata solo verbale e poi è degenerata, tanto da spingere il 30enne a impugnare un grosso coltello con cui ha ripetutamente colpito il connazionale. L'arma del delitto, insanguinata, è stata ritrovata a sequestrata dalla Scientifica durante il sopralluogo nella struttura per richiedenti asilo. L'autore dell'aggressione è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio aggravato e associato nel carcere di Monza, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche l'ufficio immigrazione della Questura si è attivato per le conseguenti segnalazioni alla commissioni territoriali per i richiedenti asilo.