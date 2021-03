Morgan denunciato per stalking dall'ex fidanzata

La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Marco Castoldi, in arte Morgan. Le motivazioni? Stalking e diffamazione nei confronti dell'ex compagna. I fatti risalgono al periodo tra aprile e dicembre: secondo le accuse della donna il musicista non avrebbe accettato la fine della relazione ed avrebbe iniziato a mandarle telefonate e messaggi a raffica, condite da miniacce e insulti alla madre di lei. L'artista monzese si difende: "Non si è degnata di parlarmi dopo dieci anni di amicizia e come se non bastasse mi ha denunciato per stalking perchè ho tentato di farle arrivare dei messaggi tramite delle conoscenze in comune e ovviamente si tratta di messaggi eleganti e poetici, non certo di minacce di morte. Per i legali di Morgan, gli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, le denunce costituiscono «una versione enfatizzata che trascende la realtà. In un anno Morgan è andato sotto casa della ex solo una volta e con un mazzo di fiori". La Procura non ha chiesto alcuna misura restrittiva. Per il 26 maggio è fissata l’udienza preliminare al Tribunale di Monza. "A me la violenza non si puo' associare, sono l'essere piu' dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale perche' ho scritto delle poesie?", ha ulteriormente commentato Morgan con Ansa.