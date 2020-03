Morto a 93 anni Tonino Guerra, partigiano della Garibaldi

Se ne e' andato, a 93 anni nella sua Rho, Tonino Guerra, partigiano della Brigata Garibaldi accanto a Giovanni Pesce. "Figura cardine della Resistenza milanese, ha lottato per la Liberta' di tutti noi. Gliene siamo grati, e per questo ci impegneremo a mantenere vivo il ricordo della sua vita e della sua storia, con grande affetto e riconoscenza". Cosi' in una nota la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani esprime il suo cordoglio per la scomparsa del partigiano Tonino Guerra. Il suo nome di battaglia era "Scalabrino", ovvero "furbo"