Morto operaio travolto da una lastra di cemento nel Pavese

Torre d'Isola, operaio muore schiacciato da lastra di cemento

Un operaio di 53 anni, Dante Berto, residente a Zinasco (PV) e' morto a seguito di un infortunio sul lavoro a Torre d'Isola, nel Pavese. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito da una lastra di cemento manovrata da una gru, si pensa a causa di un tirante che si è sganciato. Berto, a quanto si apprende, lavorava per una ditta del Comune in un cantiere per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale.

Poco prima delle 16 l'operaio è stato travolto da alcune strutture in muratura del cantiere, riportando un trauma toracico. Estratto dalle macerie in arresto cardio-circolatorio, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia, dove però è deceduto poco dopo.