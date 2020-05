Milano

Venerdì, 22 maggio 2020 - 17:29:00 Moto contro auto in viale Monza, in gravi condizioni i 2 centauri I due centauri sono stati trasportati in codice rosso in ospedale viste le gravi condizioni

Moto contro auto in viale Monza, in gravi condizioni i 2 centauri Incidente tra un'auto e una moto in viale Monza a Milano, intorno alle 10.40. Lo rende noto l'Areu, l'azienza regionale emergenza urgenza. Nell'impatto ad avere la peggio sono stati i due centauri che sono stati trasportati in codice rosso, ossia in condizioni gravi, all'ospedale di Monza e al Niguarda. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.