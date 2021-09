Muoversi e viaggiare: processi e tecnologia per gestire i rischi

Il sempre più incerto contesto globale in cui oggi ci troviamo a vivere, ci ha ormai insegnato a convivere e ad operare in contesti con scenari di rischio mutevoli, grazie anche all’ormai avvenuta digitalizzazione del nostro vivere e dunque all’utilizzo di strumenti capaci di mitigare e minimizzare gli impatti che i rapidi cambiamenti hanno o possono avere sulle nostre vite.

Se da un lato la pandemia sembra aver ridefinito - almeno concettualmente parlando - una classifica dei rischi, ponendo in vetta alla piramide dei rischi quello per la salute (traducibile oggi nel rischio di contagio), che si trascina nella nuova graduatoria innumerevoli altri secondo un nuovo ordine delle cose, dall’altro i recenti accadimenti internazionali ci ricordano come lo scenario globale sia caratterizzato da forte instabilità e da repentini mutamenti geopolitici e socioeconomici, dove i rischi continuano ad essere innumerevoli.

La storia più recente ci insegna che gli avvenimenti più significativi, gli episodi di cronaca e i fatti di rilevanza epocale contribuiscono ad incrementare nelle persone, come nelle aziende e nelle organizzazioni, nuove consapevolezze, aprendo a riflessioni che, chi si occupa di risk management, non può e non deve mettere in secondo piano.

Adottare linee guida e best practice, da parte delle imprese e delle società che operano oltre i confini nazionali, diventa un imperativo imprescindibile, così come la necessità di ripensare i processi di gestione della mobilità nazionale ed internazionale, combinando regole e processi con risorse, tecnologia e sistemi di gestione delle informazioni.

Le soluzioni tecnologiche di monitoraggio, le competenze di analisi del rischio Paese e degli scenari globali, nonché di advisory ed intelligence costituiscono la conditio sine qua non per gestire i rischi della mobilità e gli impatti dei mutevoli scenari, aspetti che possono e devono essere adeguatamente e prontamente gestiti e costantemente monitorati, per garantire la continuità del business e la competitività sul mercato.

In un contesto globale riflessioni preventive ed analisi predittive sono sempre più strategiche per mitigare gli impatti delle nuove minacce.