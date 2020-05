Murales "Fontana assassino" comparso a Milano

Un murales con la scritta "Fontana assassino" e' comparso a Milano in via Vittorelli, in zona Crescenzago. A fianco alla scritta, realizzata su un muro di cinta giallo, con i coloro bianco, nero e rosso, e' stata disegnata una falce e martello. La sigla e' "P.Carc", il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, che ha rivendicato il gesto apponendo la sua firma.

Sala: "Milano non può tollerare insulti e toni del genere"

"Ci viene segnalato un murales ingiurioso nei confronti del governatore Fontana, cui va la mia solidarieta'. Milano non puo' tollerare insulti ne' toni del genere". Lo ha scritto sul suo account Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Commenta Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega: “Un messaggio violento, intollerante, che incita all’ odio per l’avversario politico”. “Il muro di Berlino è caduto nel 1989 ma resiste ancora nella testa di facinorosi che vorrebbero farci tornare agli anni di piombo”. “L’escalation verbale – conclude Scurati – può portare a derive pericolose e ad atti di reale violenza. Purtroppo i cattivi maestri non mancano mai, da Marco Travaglio che nei giorni scorsi ha definito il nostro governatore “serial killer”, alle scritte sui muri dei resistenti per il comunismo”.

Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda: "Totale solidarietà e vicinanza al governatore regionale Attilio Fontana per la scritta ‘Fontana assassino’ apparsa nel quartiere milanese di Crescenzago, seguita dalla tradizionale ‘falce e martello’ rossa e d’ala rivendicazione della solita sigla comunista"