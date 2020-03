Musica ai tempi del Covid19, concerti da casa di artisti internazionali

Un grande teatro sul web. Sarà questo il Cremona Musica Web Festival che alza il sipario del suo palcoscenico virtuale sulla pagina Facebook di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la manifestazione fieristica numero uno al mondo per gli strumenti musicali d’alta gamma: archi, pianoforti, chitarre, strumenti a fiato, fisarmoniche ed edizioni musicali.

L'iniziativa, che durerà fino a giugno, prevede per due volte a settimana la pubblicazione sulla pagina Facebook di video di brevi concerti, registrati in casa, ad hoc per Cremona Musica, da musicisti che sono stati ospiti di Cremona Musica o che lo saranno nella prossima edizione. È il mondo intero, attraverso artisti di caratura internazionale, a partecipare per la prima volta ad un’iniziativa unica nel suo genere.

«Il progetto vuole portare alla città di Cremona e ai cremonesi l’affetto e la vicinanza di tanti grandi musicisti, provenienti da tutto il mondo, che amano Cremona, e che sono stati ospiti di Cremona Musica. È anche un modo per ricordare che la musica va avanti, anche in questo particolare momento: se i concerti e i festival sono stati cancellati, i musicisti portano l’energia e la vitalità della musica direttamente nelle case degli ascoltatori - spiega Roberto Prosseda, coordinatore artistico della manifestazione -. La musica ha il potere di dare ristoro all’anima, di consolare, di distrarre, di stimolare la creatività».

Tanti i personaggi di caratura internazionale coinvolti che partecipano a questa manifestazione, ogni anno, nel quartiere fieristico di Cremona. I concerti saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Cremona Musica ogni martedì e venerdì alle 21 fino a giugno, a partire da stasera: ad inaugurare, oggi alle 21, sarà il leggendario clarinettista americano Richard Stoltzmann, che suonerà assieme alla moglie Mika alla marimba. Venerdì 27 sarà la volta del pianista austriaco Ingolf Wunder. Oltre trenta artisti di fama internazionale, da più di venti nazioni e cinque continenti, hanno già aderito inviando un loro “concerto virtuale per Cremona”, testimoniando l’affetto e la vitalità della community di musicisti che si è sviluppata in seno a Cremona Musica.



Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la cui prossima edizione è in programma dal 25 al 27 settembre 2020, ha ospitato nella precedente edizione 18.127 operatori e musicisti provenienti da 55 diversi paesi, e 309 espositori che sono giunti da Cremona da 30 nazioni. È l’evento più internazionalizzato del panorama fieristico nazionale; infatti, il 17% dei visitatori e il 64% degli espositori proviene dall’estero. «È un’iniziativa che vuole inviare un segnale di solidarietà durante questo difficile periodo - spiega Ilaria Seghizzi, responsabile della Manifestazione Cremona Musica - Un abbraccio al mondo attraverso la musica di importanti artisti internazionali. Ora basta solo accomodarsi in poltrona e lasciarsi trasportare dalla musica».