Nasce il Milano Film Festival. Cariplo, Comune e Buddisti dietro la kermesse

Si alza il sipario sulla prima edizione del Milano Film Festival, una manifestazione ambiziosa che punta a diventare un riferimento culturale e cinematografico a livello nazionale e internazionale. Dietro questo evento, che ha come direttore artistico l'attore Claudio Santamaria e raccoglie il meglio del cinema indipendente e d’autore, si nascondono diverse realtà che, col loro contributo, rendono possibile la realizzazione di un appuntamento tanto atteso quanto complesso da organizzare. Tra queste, spiccano la Fondazione Cariplo, il Comune di Milano e l’Unione Buddista Italiana, tre attori che giocano un ruolo cruciale nel sostegno economico e logistico della manifestazione.

L’importanza strategica del cinema per Milano

Il Milano Film Festival nasce in un momento storico in cui l’industria cinematografica, dopo il duro colpo della pandemia, è in cerca di rilancio e di nuovi orizzonti. Milano, con la sua vitalità economica e culturale, è il palcoscenico ideale per un festival che ambisce a promuovere la creatività e l’innovazione nel mondo del cinema. La città è già sede di numerose produzioni cinematografiche, grazie alla presenza di importanti case di produzione, studi di post-produzione e piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon, che hanno individuato nel capoluogo lombardo un hub strategico per le loro operazioni italiane. Nel 2023, il comparto cinematografico ha generato un indotto di oltre 400 milioni di euro solo nella città di Milano, dimostrando il peso economico di un settore che non si limita alla proiezione nelle sale, ma che abbraccia una filiera complessa che spazia dalla produzione alla distribuzione, fino ai servizi legati agli eventi culturali.

Fondazione Cariplo: un pilastro per la cultura

La Fondazione Cariplo, uno dei principali attori filantropici in Italia, è tra i principali sostenitori del Milano Film Festival. Negli ultimi anni, la fondazione ha stanziato oltre 35 milioni di euro per progetti culturali, con una particolare attenzione al cinema e alle arti visive. La sua missione è quella di promuovere iniziative che contribuiscano alla coesione sociale e allo sviluppo del territorio attraverso la cultura. Per il Milano Film Festival, Fondazione Cariplo ha deciso di investire in maniera significativa, non solo per garantire la realizzazione dell’evento, ma anche per favorire la partecipazione attiva del pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle periferie urbane. “Crediamo che il cinema possa essere uno strumento potente di inclusione sociale,” ha dichiarato Giovanni Fosti, presidente della fondazione. “Il nostro obiettivo è rendere il festival accessibile a tutti e far sì che diventi un motore di sviluppo per l’intera città”.

Il Comune di Milano: una città che investe in cultura

Anche il Comune di Milano gioca un ruolo determinante nella nascita del Milano Film Festival, confermando la sua vocazione a sostenere eventi che valorizzano il patrimonio culturale della città. Milano ha investito notevoli risorse nel settore culturale, con un budget annuale di circa 120 milioni di euro destinati a sostenere teatri, musei, gallerie d’arte e, naturalmente, manifestazioni come il Milano Film Festival. L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha sottolineato come “il festival rappresenti una straordinaria opportunità per rafforzare il ruolo di Milano come capitale dell’innovazione culturale. Vogliamo che questo evento diventi un appuntamento fisso nel calendario internazionale, capace di attrarre non solo i professionisti del settore, ma anche il grande pubblico”. Il Comune ha inoltre messo a disposizione diverse location per le proiezioni, tra cui il suggestivo Teatro Dal Verme e gli spazi all’aperto del Parco Sempione, con l’obiettivo di creare un dialogo tra cinema e città.

L’Unione Buddista Italiana: una prospettiva spirituale

Tra i sostenitori del Milano Film Festival, spicca anche l’Unione Buddista Italiana, una realtà meno conosciuta nell’ambito del mecenatismo culturale, ma che negli ultimi anni ha dimostrato un crescente interesse per il sostegno a progetti legati alla pace, al dialogo interculturale e alla promozione della consapevolezza. Per l’edizione inaugurale del Milano Film Festival, l’Unione Buddista Italiana ha deciso di finanziare una sezione speciale dedicata al cinema documentario, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della spiritualità. “Il cinema è uno strumento potente per raccontare le grandi sfide del nostro tempo,” ha affermato Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddista Italiana. “Attraverso il nostro contributo, vogliamo promuovere una riflessione profonda sulla relazione tra uomo e natura, invitando il pubblico a interrogarsi su come possiamo costruire un mondo più giusto e armonioso”.

Un festival per il futuro

Il Milano Film Festival non è solo un evento cinematografico, ma una piattaforma per il dialogo, l’innovazione e la partecipazione attiva della comunità. La manifestazione promette di diventare un punto di riferimento nel panorama culturale italiano ed europeo. Con un budget iniziale di qualche milione di euro - mediamente organizzare un evento di tale portata a Milano non costa meno di 3 milioni di euro - il festival si pone l’obiettivo di crescere anno dopo anno, coinvolgendo sempre più attori del mondo della cultura e dell’economia. La Fondazione Milano Film Fest è composta da quattro realtà cittadine. Il Cinemino, noto per essere un piccolo cinema indipendente, promuove il cinema di qualità in un ambiente intimo. Esterni, da sempre attivo nella rigenerazione urbana attraverso la cultura, porta il festival nelle piazze della città. Fondazione Dude si occupa della comunicazione creativa, mentre Perimetro è una piattaforma che racconta Milano attraverso la fotografia e l’arte visiva.