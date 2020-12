Natale: Sala, zona rossa? Nulla da eccepire. Dal 7/1 negozi apriranno h.10.15

"Mi pare che si stia andando verso una decisione del genere e io non ho nulla da eccepire". Lo ha detto intervenendo a Timeline su Sky Tg24 il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della possibilita' di dichiarare l'Italia 'zona rossa' durante il periodo natalizio. Di sicuro, ha aggiunto Sala, cio' che in questo momento "chiediamo e' certezza: sapere le cose e permettere che ci si organizzi". "Vi do una notizia: mi ha appena scritto il prefetto di Milano, Renato Saccone, perche' dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentati e i bar, apriranno alle 10.15 e cosi' scaglioniamo un po' gli orari della citta'", ha annunciato il sindaco di Milano rispondendo a una domanda sulle sue aspettative alla ripartenza dal rientro delle festivita' natalizie.

Su una possibile crisi di governo, il sindaco Sala ha dichiarato: "Non mi auguro che in questi giorni ci sia una crisi di governo, invito a trovare il consenso e a stare uniti".