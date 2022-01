'Ndrangheta a Pavia, le minacce del clan Barbaro: "Ti uccidiamo come un cane"

'Ndrangheta: droga ed estorsioni, Gdf Pavia arresta 13 persone

I finanzieri di Pavia, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalita' Organizzata di Roma e il suppoprto di reparti della Lombardia, Piemonte e Calabria, hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di altrettante persone alcune delle quali sarebbero contigue a famiglie 'ndranghetiste originarie di Plati' (RC) e radicatesi nel Nord Italia nei territori a cavallo tra le province di Pavia, Milano e Monza Brianza nonche' nel Torinese. Le ipotesi di reato contestate agli arrestati dalla Procura Distrettuale Antimafia milanese vanno, a vario titolo, dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione e porto di armi da sparo fino a episodi di estorsione perpetrati in Lombardia con l'aggravante del metodo mafioso. Le Fiamme Gialle pavesi, con il supporto dei reparti territoriali, di decine di unita' anti terrorismo pronto impiego (ATPI), l'impiego di unita' cinofile e dei mezzi aerei del corpo, sono state impegnate nella ricerca e cattura dei destinatari della misura interessando anche la roccaforte di Plati' dove i principali responsabili del sodalizio si erano spostati, facendo poi la spola con la Lombardia.

'Ndrangheta, una rete criminale tra Lombardia, Liguria e Toscana

L'attivita' investigativa, iniziata nella primavera del 2019 e conclusasi oggi con l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, e' stata caratterizzata dal costante monitoraggio dei soggetti originari del Reggino e da tempo stanziati nei territori compresi tra le province di Pavia e Milano, dove avrebbero operato seguendo condotte tipicamente mafiose. Le attivita' investigative avrebbero registrato ripetute attivita' estorsive nei confronti di soggetti che ritardavano a pagare lo stupefacente, ricorrendo alla forza intimidatrice, spesso manifestata con minacce nei confronti delle loro vittime di gravi conseguenze ove non avessero saldato i debiti nei tempi richiesti dai sodali del clan. Il sodalizio indagato avrebbe trattato considerevoli quantitativi di stupefacente, del tipo cocaina e marijuana, immessi nella rete di distribuzione, vendita e consumo anche con l'intento di rifornire gruppi criminali a loro collegati della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e in Toscana.

'Ndrangheta: figure femminili con ruoli chiave nell'organizzazione

Non sarebbero risultate estranee a queste ultime dinamiche criminali alcune figure femminili, legate ai principali indagati, che pur svolgendo una funzione servente o secondaria, avrebbero dato un contributo reale ed effettivo per le attivita' illecite. Infatti, in piu' occasioni, e' stato rilevato il loro supporto durante le operazioni di prelievo, consegna econfezionamento dello stupefacente nonche' durante le operazioni di conteggio dei proventi illeciti incassati.

Per una di loro, come per altri due fiancheggiatori del sodalizio, il Gip del Tribunale di Milano ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione avanti alla polizia giudiziaria e per un quarto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza. Il clan, per supportare le proprie capacita' operative, per perpetrare le estorsioni ed il traffico di droga o anche per fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia proveniente dall'esterno del sodalizio, aveva la disponibilita' di armi automatiche, come ii'i'i' i' mitragliatori Kalashnikov, riforniti da altra cellula calabrese collegata. Al fine di rendere difficile l'individuazione dei proventi delle attivita' delittuose, il sodalizio criminale avrebbe utilizzato societa' di servizi ed imprese edili, costituite ad hoc, ma di fatto inattive, che tramite l'emissione di fatture false avrebbero potuto occultare i proventi illeciti sfruttando anche la complicita' di almeno un professionista per presentare bilanci e dichiarazioni dei redditi opportunamente "adattati".

'Ndrangheta a Pavia, padre e figlio a capo dell'organizzazione

Sarebbero Antonio Barbaro, 52 anni, e il figlio Rocco, 29 anni, a capo del gruppo che da Casorate Primo (Pavia) - dove da anni sono impiantate solidamente molte famiglie 'ndranghetiste di Plati' - trafficava ingenti quantitativi di cocaina e marijuana tra Lombardia, Piemonte e Liguria. I due, su disposizione del gip Raffaella Mascarino come richiesto dal pm della Dda Gianluca Prisco, sono finiti in carcere in qualita' di 'promotore e organizzatore' dell'associazione, di cui farebbero parte anche le rispettive mogli.

'Ndrangheta: le minacce dei Barbaro, "Come i cani ti ammazzo..."

"Vedi non voglio arrivare a questoma tu mi stai portando a queste conseguenze tu non devi rompere le scatole vedi che ti ammazzo, come ai cani ti ammazzo". Cosi' Rocco Barbaro, 29 anni finito in carcere su ordine del gip di Milano, e' stato intercettato dalla GdF di Pavia mentre raccontava alla moglie di come aveva minacciato il 12 dicembre 2019 un uomo, dopo "aver poggiato la pistola sul tavolo" per riscuotere un debito da 20 mila euro per la cessione di una partita di marijuana. "Me ne sono andato....sua moglie accucciata sul divano... lui tremava con le lacrime agli occhi", dice ancora Barbaro in un passaggio della conversazione intercettata contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere di 107 pagine. Per questo episodio il 29enne e' accusato di estorsione aggravata dal metodo di stampo mafioso.