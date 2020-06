'Ndrangheta: arrestato anche Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi

C'è anche Giorgio De Stefano tra gli arrestati nell'operazione della Polizia, coordinata dalla Dda della Procura di Reggio Calabria, che ha eseguito 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti dei capi storici, elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle potenti cosche della 'ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri attive nella città di Reggio Calabria. De Stefano è il compagno di Silvia Provvedi, del duo 'Le Donatella'. La Provvedi, ex di Fabrizio Corona, ha partorito da pochi giorni. L'operazione della Polizia contro le cosche della 'ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri è stata denominata Malefix, dal nome usato sui social da Silvia Provvedi per riferirsi al compagno Giorgio De Stefano. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa.

"Giorgio De Stefano e Alfonso Molinetti si intrattenevano in ulteriori dialoghi di straordinaria valenza probatoria. L'anziano sodale ammoniva il giovane delfino dei De Stefano alla massima cautela, sollecitandolo, tra le righe, ad una minore ostentazione dei propri beni e ad uno stile di vita meno appariscente (…). Si trattava di un monito tutt'altro che casuale, non sfuggendo all'esperto Molinetti che il risalto mediati con delle frequentazioni e delle relazioni coltivate dal De Stefano nel capoluogo lombardo, mal si conciliava con l'approccio ben più riservato che di regola si addice agli esponenti apicali della 'ndrangheta". E' uno dei passaggi dell'ordinanza relativa all'operazione "Malefix". La preoccupazione di Molinetti nasceva, fra l'altro, dalla relazione fra Giorgio De Stefano e Silvia Provvedi. L'ordinanza, infatti, riporta un'informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 3 marzo 2020 dove sono annotate conversazioni "nel corso delle quali Salvatore Giuseppe Molinetti, Antonio Randisi e Alfonso Molinetti discutevano della relazione intrattenuta da Giorgio De Stefano con Silvia Provvedi, indicandola come una delle due sorelle "che ballano nella televisione", e delle sue frequentazioni con altri personaggi di grande notorietà mediatica".

Inoltre, la polizia giudiziaria nella sua informativa annota ancora: "Le ultime notizie sul conto del Giorgio De Stefano acquisite dalla consultazione di fonti aperte, evidenziavano che: Giorgio De Stefano è fidanzato da oltre un anno con Silvia Provvedi, che in un famoso reality ("Il Grande Fratello Vip) trasmesso nell'autunno del 2018, lo ha sempre indicato con il soprannome di "Malefix"; Silvia ProvvediI e la gemella Giulia costituiscono il duo "Le Donatellas" presenziando a vari reality, spettacoli e, grazie alla notorietà che da ciò loro deriva, partecipando a serate su tutto il territorio nazionale; in ragione della frequentazione con Silvia Provvedi, già ex del noto Fabrizio Corona, a partire dal dicembre 2018, ossia al termine del reality, la cosiddetta "stampa rosa" ha parlato di Giorgio De Stefano definendolo "famoso imprenditore calabrese che viene da una importante famiglia, si divide fra la Calabria, Milano ed Ibiza ed è tra i soci proprietari del Ristorante Oro di Milano". L'ordinanza riporta per intero la conversazione fra Alfonso Molinetti e Giorgio De Stefano relative alle preoccupazioni del primo per la notorietà mediatica eccessiva del rampollo della potente cosca: Molinetti: "E com'è…a Milano mi hanno detto…che stai bene...per dove... sei andato? Te ne vai in vacanza? (...) Eh...devi stare attento…Giorgio (…), devi stare solo attento...la visibilità...meno ce n'è...meglio è ". E subito dopo la stessa ordinanza aggiunge: "Giorgio De Stefano rassicurava, tuttavia, l'apprensivo sodale. Egli infatti si diceva sicuro del fatto suo, tranquillizzandolo sulla propria capacità di attivare, alla bisogna, gli strumenti necessari a distogliere l'attenzione degli inquirenti ed eludere le temute investigazioni".