Occupazione di case Aler, disordini a San Siro: cinque arresti

Una pattuglia della polizia che stava effettuando uno sgombero in via Ricciarelli a Milano e' stata accerchiata ieri pomeriggio davanti a uno dei complessi Aler piu' problematici della citta', in zona San Siro. La polizia ha proceduto allo sgombero in flagranza di un alloggio che poco prima era stato occupato abusivamente, da una donna egiziana con un figlio minorenne. Mentre l'alloggio veniva messo in sicurezza e' arrivato il marito della donna, suo connazionale, che ha richiamato gli altri condomini dello stabile. Come risultato, una quarantina di persone si sono radunate nel cortile, unendosi alle proteste dell'uomo e accerchiando la pattuglia che era sul posto a vigilare le operazioni di messa in sicurezza. Altre due volanti sono state quindi mandate in ausilio. Quando e' stata ripristinata la calma 5 persone protagoniste dei disordini, sono state identificate e portate in questura. Si tratta di tre uomini e due donne che sono stati poi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'assembramento di piu' di 10 persone. Si tratta del marito della donna, 29enne egiziano, di un connazionale di 39 anni; di un terzo, italiano di 51 anni che ha avuto parte attiva nella resistenza; e infine di due due donne tra cui la stessa occupante e una italiana, che al termine delle operazioni in questura sono state indagate in stato di liberta'.

Bolognini (Regione): "Fatti inammissibili"

"Quello che è successo è semplicemente inammissibile" ha dichiarato Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia. "La Regione prosegue - ha sottolineato Bolognini - con la linea dura sugli sgomberi e contro i delinquenti che cercano di approfittarsi della situazione legata all'emergenza per il coronavirus per mettere a segno odiosi e meschini disegni criminosi". "Il tentativo - ha chiarito l'assessore - è stato operato da una donna egiziana che ha provato a prendere possesso illegalmente di un appartamento di proprietà dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale".

Il piano è stato sventato grazie alla pronta reazione degli ispettori di Aler Milano, "a cui va il mio ringraziamento - ha detto Bolognini -. Durante la messa in sicurezza dell'appartamento - ha spiegato -, è sopraggiunto il marito della donna che ha dato in escandescenze, attirando alcune decine di persone e surriscaldando la situazione. Grazie all'intervento della Polizia, l'ordine è stato ripristinato e quattro persone sono state portate in Questura per accertamenti".

"A Milano quest'illegalità non può essere tollerata"

"Ritengo queste scene di illegalità - ha concluso l'assessore - assolutamente inammissibili. È assurdo che a Milano la gente si senta libera di contestare gli agenti di Polizia durante il loro lavoro. Da diversi giorni tutti i tentativi di occupazione di case popolari sono stati impediti, ma chiederemo al Prefetto ancora più determinazione nelle operazioni di legalità nelle periferie milanesi. Presto interverremo a sgomberare anche gli appartamenti occupati in queste settimane. Ringrazio ancora una volta le Forze dell'Ordine per lo straordinario impegno durante la gestione dell'emergenza".

De Chirico (Forza Italia): "Nelle banlieue milanesi situazione sempre più preoccupante"

Commenta il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico: Grazie agli agenti di Polizia di Stato intervenuti con una camionetta dell'Esercito, a supporto del nucleo sgomberi Aler, questo pomeriggio in uno dei fortini rom in via Ricciarelli 22 che con le buone sono riusciti a sedare la protesta di una cinquantina tra zingari e antagonisti del centro sociale Micene. La miccia che ha scatenato la rabbia è stato il tentativo - riuscito - di sgomberare una donna rom, con figlio, da un alloggio occupato abusivamente. Dopo la circolare firmata dal Prefetto una settimana fa qualcosa sta cambiando, ma la situazione nelle banlieue meneghine è sempre più preoccupante. Ovviamente della Polizia locale nemmeno l'ombra"