Offrono bitcoin e poi lo rapinano, minorenni arrestati a Milano

Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri a Milano, perche' ritenuti responsabili di una rapina commessa a Paullo: alla vittima i due avevano promesso la vendita di Bitcoin. L'episodio risale allo scorso 24 settembre 2020 un 46enne di origini romene ma residente a Verona aveva risposto ad un loro annuncio per la compravendita di Bitcoin su internet. I due si erano accordati tramite Whatsapp per incontrarsi con il compratore a Paullo e consegnargli il denaro contante in cambio di criptovaluta. Una volta arrivati all'appuntamento e notata la disponibilita' di denaro contante, i giovani hanno aggredito il 46enne colpendolo con calci e pugni sul viso fino a farlo cadere a terra, impossessandosi dello zaino con all'interno il pc portatile e 2mila euro in contanti. Poi erano scappati. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura dei minorenni di Milano, hanno consentito di individuare i due responsabili, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e grazie collaborazione della vittima, che ha denunciato sin da subito il fatto. I 17enni sono stati portati al carcere minorile "Beccaria".