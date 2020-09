Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, i dubbi di Bach, presidente del Cio

E' stato un fiume in piena il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. Ieri a Imola, oltre ad aver estratto una sorta di 'cartellino giallo' nei confronti dell'Italia per quella riforma dello sport che oltre a non decollare viola la Carta Olimpica, Bach ha espresso preoccupazione per due venue indicate nel masterplan dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. I dubbi del Cio sono la pista pattinaggio velocita' di Baselga Pine' in Trentino, che necessita di pesanti interventi per realizzare la copertura, e la realizzazione della pista di bob, skeleton e slittino a Cortina d'Ampezzo. Il numero uno dello sport mondiale ha detto di non poter interloquire con il Coni "perche' non e' nel pieno esercizio delle sue funzioni e questo per me e' motivo di preoccupazione". Il presidente Bach nei confronti dell'organizzazione dei Mondiali di ciclismo allestiti nell'area dell'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola in poco piu' di tre settimane dall'assegnazione-lampo, ha detto, "avete fatto un nuovo record olimpico, un miracolo, avete dimostrato l'efficienza del sistema sportivo in Italia" auspicando che "questa efficienza non venga influenzata negativamente dalle nuove richieste della politica".