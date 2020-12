Omicidio in Centrale, l'ipotesi: la vittima conosceva il killer

Non si esclude che Stefano Ansaldi, il ginecologo campano ucciso con una coltellata alla gola sabato sera in via Macchi, vicino alla stazione centrale di Milano, conoscesse il proprio killer. I carabinieri non escludono alcuna pista, senza escludere naturalmente quella più accredita ta dall'inizio, ovvero una rapina finita male. Gli inquirenti tuttavia tengono ben accesi i riflettori anche su altre circostanze, come i motivi che hanno portato il medico a Milano.

La sensazione degli investigatori e' che l'uomo, residente a Napoli, sia venuto in citta' per un appuntamento ben preciso e che l'omicidio sia scaturito da una lite con persone che conosceva. Se non direttamente, comunque legate a qualche tipo di affare. Sono diversi gli elementi che portano a questo scenario, a partire dal presunto saluto pre-natalizio alla sorella, che vive a Milano. La donna infatti era in procinto di andare in Campania.

La sorella di Ansaldi si stava preparando per tornare al Sud prima delle restrizioni sugli spostamenti per Covid, quindi verrebbe meno il motivo familiare della trasferta milanese. Inoltre il medico aveva effetti personali, come una ventiquattr'ore di cuoio chiaro, l'orologio e il portafogli. A questo si aggiunge il comportamento dei presunti assassini, che dopo l'omicidio si sono cambiati gli abiti per confondere ulteriormente le ricerche degli investigatori, farebbe pensare a qualcuno che aveva un piano o almeno l'idea di qualche motivo per cui fuggire. I carabinieri mantengono il riserbo evitando di sbilanciarsi ma sembra abbiano un'idea chiara di cosa potrebbe essere accaduto ieri pomeriggio in via Macchi.

Scontro politico sulla sicurezza, oggi presidio della Lega

Nel frattempo restano alti i toni dello scontro politico. Beppe Sala ha condannato l'omicidio come "un fatto grave" ed ha annunciato un incontro con il prefetto, Renato Saccone, per "valutare la situazione e prendere le decisioni necessarie per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine". Concetti condivisi dal governatore lombardo Attilio Fontana. Ma il centrodestra attacca l'Amministrazione Sala accusandola di aver sottovalutato il tema della sicurezza in città sino ad oggi. Alle 11.30 il capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli e il commissario provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini saranno in via Macchi per "denunciare la situazione di insicurezza della città di Milano, alla luce degli ultimi tragici fatti di cronaca nera avvenuti sabato".