Omofobia: Fedez critica relatore Lega. Salvini 'Incontriamoci'

Botta e risposta tra Fedez e Matteo Salvini sul disegno di legge Zan sull'omotransfobia. Su Twitter, il cantante critica la designazione del leghista Andrea Ostellari come relatore del ddl. "Neanche il tempo di festeggiare" la calendarizzazione in Senato, osserva. Salvini affida la replica a una storia su Instagram nella quale chiede un incontro al rapper. "Caro Fedez, non solo ti ammiro come artista, ma ti ringrazio come cittadino, per i generosi contributi che hai dato per la costruzione dell'Ospedale anti-Covid in Fiera a Milano e per aiutare i lavoratori dello spettacolo in difficolta'", premette. "Non e' tempo di polemiche ma di ricostruzione, per cui sarei ben contento di incontrarti per parlare di diritti, lavoro e liberta'", propone.

"Chi discrimina, insulta o aggredisce in base al colore della pelle, all'aspetto fisico o alle scelte in amore e' un cretino e va punito. Senza togliere a nessuno la liberta' di pensare che un bimbo abbia diritto ad avere una mamma e un papa' e che l'utero in affitto sia una barbarie sulla pelle delle donne", aggiunge. "Sperando che tu possa firmare a sostegno della nostra battaglia di liberta' 'no' coprifuoco, come altri 119.556 cittadini hanno gia' fatto in soli 3 giorni, ti saluto in attesa di conoscerti".