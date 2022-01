Opera, accoltella genitori in casa: padre muore dopo 13 giorni

Opera, morto il padre del ragazzo che ha accoltellato i genitori

E' morto dopo 13 giorni di ricovero al Policlinico di Milano l'uomo 83enne, accoltellato dal figlio Marco M. lo scorso 7 gennaio a Opera (Milano). Quella mattina il ragazzo di 28 anni, affetto da problemi psichici, aveva aggredito con un coltello entrambi i genitori nel loro appartamento in via Martiri di Cefalonia. La madre di 63 anni e' tuttora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). Il 28enne, ora in carcere, era stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di duplice tentato omicidio. Con la morte del padre la contestazione verra' aggravata in quella di omicidio.