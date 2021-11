Operaio precipita da un ponteggio a Milano, gravissimo

Incidente grave in un cantiere in zona Maggiolina

Un operaio e' in gravissime condizioni dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere in piazza Massari, zona Maggiolina a Milano. Lo riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza spiegando che l'uomo, di cui non sono ancora note le generalita', e' caduto da un'altezza di cinque metri riportando un trauma cranico e uno toracico. All'arrivo dei soccorritori del 118 la vittima e' stata trovata in arresto cardiocircolatorio. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.