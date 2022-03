OrgogliosaMente Infermieri: "Rinnovo Opi, si al voto telematico"

OrgogliosaMente Infermieri: "Rinnovo Opi, sì al voto telematico"

Con una lettera aperta a OPI e FNOPI, in occasione dell’appuntamento elettorale per il rinnovo degli Organi direttivi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Maria Gabriella Scrimieri e Giovanni Mutillo di OrgogliosaMente Infermieri, chiedono la possibilità del voto in modalità telematica.

Questa richiesta nasce dal bisogno concreto di garantire a tutti i colleghi, che hanno interesse ad esprimere il proprio voto, l’opportunità di votare.

La richiesta di OrgogliosaMente Infermieri: "Garantire a tutti i colleghi l'opportunità di voto"

“La proposta scaturisce dal vigente quadro normativo di riferimento – dichiara Giovanni Mutillo - infatti l’art. 1, comma 4 del D.M. del Ministro della Salute del 15.03.2018 prevede che: ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgono con modalità telematiche, individuando le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione. Siamo ben consapevoli che gli infermieri svolgono una professione che, a causa dei carichi di lavoro e dei turni, stressanti, tendono a declinare l’invito elettorale, nonostante l’impegno e l’interesse personale”.

“Non dimentichiamo che spesso la distanza dalla sede elettorale, per coloro che utilizzano mezzi pubblici e risiedono lontani, diventa motivo di disinteresse – chiosa Gabriella Scrimieri - Riteniamo che la FNOPI e di conseguenza l’OPI debbano agevolare le procedure di voto, favorendo una partecipazione democratica e rappresentativa di un maggior numero di elettori. Reputiamo sia un diritto e un dovere del “professionista infermiere”.

