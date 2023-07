Orrore a Pavia: madre uccide il figlio di un anno strangolandolo

Terribile tragedia nel Pavese: una donna di 44 anni ha strangolato e ucciso il figlio di un anno a Voghera. E' successo intorno alle 9 in via Mezzana. E' stata la donna a chiamare il 112 dicendo all'operatore quanto appena successo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del piccolo. La donna e' stata trasportata per accertamenti all'ospedale Policlinico San Matteo e ricoverata in psichiatria in attesa che la Procura di Pavia prenda provvedimenti nei suoi confronti. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Al momento della tragedia la donna era in sola in casa con il figlio. Il marito - da quanto appreso - era al lavoro.