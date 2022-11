Ortomercato Milano, commissariata una società appaltatrice

Ortomercato Milano, commissiarata una società appaltatrice

Il Tribunale di Milano-Sezione autonoma misure di previsione ha disposto un intervento in affiancamento dell'amministrazione giudiziaria nei confronti della Bertini srl, societa' che nel 2019 ha vinto un appalto da oltre 15 milioni di euro per realizzare la nuova piattaforma logistica dell'Ortomercato. A far chiedere la misura di prevenzione dalla Procura di Milano il subappalto per i servizi di trasporti da 1,2 milioni di euro alla Medi Opere srl, societa' - secondo un'indagine della Dia - di fatto amministrata da Pietro Paolo Portolsi, gia' condannato per 'ndrangheta.

L'affiancamento di 12 mesi ai vertici della Bertini di un commercialista e un avvocato nominati dal collegio Roia-Rispoli-Tallarida "deve essere letto in un'ottica di evidente necessita' di rilegalizzazione dell'azienda nel settore oggetto di infiltrazione illegale che si presenta in parte come subita per la capacita' intimidatrice della persona fisica dominante (Portolesi Pietro Paolo) ma anche progressivamente accettata probabilmente per una sorta di convenienza economica (sistema dell'appalto di prestazioni di servizi per la realizzazione di opere di costruzioni civili e industriali)".

Sogemi: "Svolgeremo verifiche interne"

"Sogemi Spa, avendo appreso attraverso gli organi di stampa la notizia dei provvedimenti del Tribunale di Milano nei confronti della societa' appaltatrice Bertini Srl, svolgera' ogni opportuna verifica interna sui nominativi oggetto del provvedimento e resta a completa disposizione di tutte le autorita' competenti per fornire ogni informazione utile". Lo comunica la societa' che gestisce i mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano.