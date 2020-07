Ospedale di Manerbio, 16 nati in 24 ore

In ospedale il volto della speranza e' quello di 16 nuovi nati. Cosi' nello stesso ospedale di Manerbio (Brescia), dove cinque mesi fa si e' registrato il primo caso di Covid-19 di Brescia, in meno di ventiquattr'ore al reparto di Ginecologia e Ostetricia hanno visto la luce sedici bimbi, oltre a due gemelli che saranno fatti nascere nelle prossime ore. Un record che non si registrava da anni e che e' stato letto come un segnale per la rinascita. Così anche il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha celebrato così l'evento su facebook: "Che gioia! Un'esplosione di vita al nido dell’ospedale di Manerbio nella Bassa bresciana, ieri i lettini della nursery non bastavano ad accogliere i nuovi nati: sedici bimbi tra cui due gemelli! Pochi giorni fa la stessa notizia arrivava dall'ospedale di Cremona, con 15 nascite. Grandi segnali di rinascita per la nostra regione. Vita, speranza e gioia per la Lombardia. Forza!"