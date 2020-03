Ospedale Fiera, Pazzali: "Fatto in 10 giorni ciò che si fa in un anno"

"Abbiamo fatto in 10 giorni quello che in maniera ordinaria si fa in qualche anno". Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa alla Fiera Mico di Milano, il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, presentando l'apertura dell'ospedale realizzato nel polo fieristico, che ricevera' i pazienti malati di Coronavirus a partire dalla fine di questa settimana. "E' stato molto piu' duro e rognoso di quanto ci aspettassimo, un lavoro impastato di fatica, fatto senza dormire e nell'ansia di fare il nostro lavoro nel piu' breve tempo possibile", ha proseguito. "E' una struttura che ci permette di stare tranquilli perche' l'ospedale Policlino e' una garanzia", ha aggiunto ancora Pazzali, riferendosi alla direzione sanitaria curata dall'ospedale milanese. "Siamo qui per prendere atto di un risultato ma non per gioirne. Non siamo contenti di aver fatto un buon lavoro, e' una cosa che non avrei mai voluto fare", ha considerato. "Siamo di fronte - ha concluso il presidente della Fondazione Fiera - ad una situazione drammatica, abbiamo fatto il meglio che si poteva fare in 10 giorni con impegno e passione. Facciamo fatica a sorridere: Milano e la Lombardia stanno facendo una battaglia incredibile, e con questo ospedale abbiamo cercato di fare qualcosa di aiuto a questa battaglia".

"Guido Bertolaso si e' ammalato perche' e' venuto ad aiutarci. Questa cosa mi ha turbato, ma mi ha spinto a dimostrare che eravamo in grado di fare quello che ci ha insegnato". Lo ha detto il presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, intervenendo alla conferenza stampa di avvio dell'ospedale per Coronavirus realizzato nel polo fieristico del Portello. Il riferimento e' al fatto che il commissario per la realizzazione della struttura nominato dalla Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e' risultato positivo ed e' ricoverato al San Raffaele. "Lui ha seguito dal letto di ospedale con telefonate e messaggi continui l'andamento dei lavori. Ed e' un esempio per noi: si deve dedicare parte della nostra vita al nostro Paese", ha concluso Pazzali.

Guido Bertolaso, il commissario per l'emergenza coronavirus nominato dalla Regione Lombardia, "sta meglio e dalla sua camera continua a darci ordini e indicazioni". E' quanto e' stato reso noto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale Covid realizzato nella Fiera di Milano. Bertolaso ha inviato un messaggio dal suo letto del San Raffaele, dove e' ricoverato dopo essere risultato positivo al virus: "Il motivo per cui ho accettato l'incarico e' la mia storia: se il mio Paese chiama, io rispondo. Al grido di aiuto dell'Italia si risponde sempre, anche quando ci sono rischi. Rischi a cui sapevo si andare incontro. Sono fiero di aver accettato l'incarico e lo portero' a termine", ha scritto. "La promessa e' stata mantenuta: non abbiamo fatto un ospedale da campo come in passato, ne' in lazzaretto, ma un ospedale specializzato e realizzato nel rispetto del paziente e degli operatori sanitari", ha avvertito Bertolaso. Nell'ospedale della Fiera "il paziente e' centrale". "Il presidente della Regione Attilio Fontana - ha concluso Bertolaso - mi ha accolto e io ho trovato competenza e capacita' organizzativa. La scelta del governatore di realizzare questa struttura e' essenziale e puo' essere replicata in altre regioni e scenari internazionali".