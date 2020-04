Pasqua: messa nel Duomo di Milano deserto, "non ho piu' parole"



"Non ho piu' parole da dire, in questi tempi siamo stati travolti da un'alluvione di parole" e "adesso non voglio piu' dire parole se non invocare la benedizione del Signore": cosi' l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nell'omelia della messa pasquale in un Duomo deserto per l'emergenza coronavirus.



L'arcivescovo, davanti ai due soli fedeli ammesi ad essere presenti, l'agente Alessandro Raucci della Polizia di Stato e il maresciallo Rocchetta Minnone dei Carabinieri, ha prgato perche' siano "momenti di gioia" anche il "pregare, telefonare, sedere a mensa, fare lavori di cui siamo capaci".