Pasticceria Racca sostiene il VIMM con una campagna natalizia

Un sostegno concreto alla ricerca in un momento di grande delicatezza ed apprensione e una possibilità per tutti di fare un piccolo gesto di solidarietà in vista del Natale, che quest’anno sarà per tutti un’occasione di profonda riflessione e raccoglimento. La Pasticceria Racca, storico marchio fondato in Padova nel 1933 e rilevato da Gianni e Monica Zaghetto nel 1992 con l’obiettivo di rielaborare la tradizione della pasticceria in modernità, affianca il VIMM con un’iniziativa di beneficienza in occasione del Natale 2020.

A partire da oggi è possibile acquistare sul sito della Fondazione – https://www.fondbiomed.it/regali-solidali/ - il kit regalo appositamente pensato per il VIMM contenente una Pallina di Cioccolato, un Albero di Natale in Cioccolato, un biscotto Stella decorato e un biscotto a forma di albero di Natale decorato.

In alternativa, e in aggiunta, sarà possibile acquistare direttamente presso la Pasticceria Racca (in Via Pietro Calvi a Padova) l’albero di Natale elaborato artigianalmente con cioccolato di prima qualità Extra Bitter 61%.

“Ogni anno interpretiamo i vostri desideri: questo Natale ci viene chiesto di fare un maggiore sforzo, dopo un periodo delicato e complesso.” Recita il messaggio inserito dalla Pasticceria Racca all’interno di ogni scatola omaggio natalizio. “Con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e con il nostro staff straordinario, abbiamo preparato delle scatole già contenenti deliziose combinazioni di sapori e consistenze che potrete richiedere in una disposizione già definita.”

“Il prezioso e appassionato contributo della Pasticceria Racca alla nostra attività di ricerca ci onora e ci porta col pensiero al Natale e a uno spirito che – mai come quest’anno – deve essere di vicinanza, e di solidarietà” ha sottolineato il Prof. Francesco Pagano, Presidente della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata.