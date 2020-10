"Per lui mi taglierei la barba”. Entusiamo Forza Italia per Berlusconi sindaco

"Per lui mi taglierei la barba”. Entusiamo di Forza Italia per Berlusconi sindaco

“Per Berlusconi sindaco sarei disponibile a tagliarmi la barba”. Apre con una battuta Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Milano in quota Forza Italia (dotato di una folta barba), all'ipotesi fatta circolare di Silvio Berlusconi candidato del centrodestra per le comunali 2021. Una battuta che riprende antichi vezzi del Cavaliere: le vecchie glorie del Milan hanno raccontato spesso dell'avversione dell'ex Presidente del Consiglio per “l'onor del mento” simbolo di saggezza. Fuori dallo scherzo in Forza Italia ci credono. Per loro non si tratta solo una boutade giornalistica di inizio campagna elettorale? “Come forza moderata della coalizione abbiamo il diritto-dovere di esprimere un nominativo e questo è il migliore possibile” dice ad Affaritaliani.it Milano De Chirico. Più giovane di “tanti giovani vecchi” lo definiscono gli Azzurri; “figura giusta” da affiancare con una “squadra di tecnici, persone che conoscono la macchina amministrativa e gente che ha fatto opposizione in consiglio comunale in questi dieci anni di mala gestione. E ancora: “Nome fortissimo che spariglia le carte, con un legame viscerale con la città per farla ripartire dopo l'emergenza”. Partendo da dove? “Dall'edilizia”, il mondo di provenienza del fondatore di Forza Italia. “Servono fondi privati per abbattere e ricostruire anche sui quartieri popolari per arrivare al 2030 con una Milano all'avanguardia trainata dalle Olimpiadi invernali” dice il consigliere forzista.

A proposito: cosa ne pensa l'ex numero uno del Milan del progetto per il nuovo stadio a San Siro (quartiere di provenienza di De Chirico)? Una mattonella su cui il centrodestra può giocarsi le sue carte in campagna elettorale visto che la maggioranza di centrosinistra è spaccata e i club sembrano intenzionati ad attendere l'esito della ventura corsa per Palazzo Marino, prima di mettersi a giocare sul serio. Magari nella speranza di equilibri politici mutati nel 2021 e più vicini all'interesse delle squadre. Su San Siro Berlusconi ha parlato di ricordi legati al passato. Ma non si è detto contrario all'abbattimento o alla rifunzionalizzazione parziale del Meazza. Chi sicuramente è favorevole è Adriano Galliani, suo braccio destro per più di 20 anni ai rossoneri, oltre all'attuale numero uno di via Aldo Rossi, Paolo Scaroni, l'ex amministratore delegato di Eni negli anni in cui Berlusconi conquistava Palazzo Chigi e il governo nazionale. “Il centrodestra deve puntare forte su questo tipo di progetti di riqualificazione dei quartieri periferici, dove lo stadio può essere vettore di trasformazioni” chiosa De Chirico spingendo sulla “velocità dei lavori urbanistici”.

Francesco Floris/Fabio Massa

