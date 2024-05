Pifferi, la legale: "Ha dei problemi, va assolta". Oggi la sentenza

Pifferi, la legale: "Va assolta". Oggi la sentenza

"Non e' nostro compito dare giudizi morali su Alessia Pifferi, vi chiedo l'assoluzione. E' evidente che non volesse uccidere la bambina". Lo ha detto Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi la donna imputata dell'omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi abbandonata e lasciata morire di stenti, in apertura della sua arringa. Il pm Francesco De Tommasi nella precedente udienza ha chiesto la condanna all'ergastolo. "Alessia ha avuto un'infanzia terribile, e' cresciuta nell'incuria e nell'abbandono. E' innegabile che gia' all'asilo avesse dei problemi", ha proseguito la legale, iniziando la ricostruzione delle difficolta' della donna 38enne.

Pifferi: la sentenza potrebbe giungere oggi

"Alessia Pifferi non e' una psicotica, e' una ragazza cresciuta in un assoluto isolamento morale e culturale e non ha mai dato problemi", ha aggiunto Pontenani. La sentenza potrebbe giungere già oggi.