Pistola a forma di penna con 110 cartucce: arrestato 24enne

Aveva una pistola a forma di penna carica e in casa nascondeva altre 110 cartucce: un 24 italiano è stato arrestato ieri sera per "detenzione di arma clandestina". La polizia è intervenuta in via Teodosio angolo via Wildt per la segnalazione di una lite in strada. Sul posto gli agenti hanno identificato un marocchino 28enne e due italiani di 24 e 49 anni. Sotto una vettura parcheggiata hanno trovato la pistola a forma di penna carica di cartuccia-proiettile. Successivamente a Bonate Sotto (BG) è stata effettuata una perquisizione domiciliare all'interno dell'appartamento del 24enne e, in una scatola nella camera da letto del giovane, hanno rinvenuto e sequestrato 110 cartucce di piccolo calibro per la "penna pistola". Il giovane è stato arrestato per detenzione di arma clandestina.

