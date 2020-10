Il post vergognoso della dipendente comunale contro il portavoce dei Sentinelli

Il post è di quelli che ha scatenato il dibattito in rete per almeno due giorni. Sinistra contro sinistra, ma in effetti potrebbe essere meglio riassumibile con: inciviltà contro dolore. La "vittima" è Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli. Una persona molto conosciuta in città, che ha subito la furia del Covid in modo inaudito. Il virus gli ha portato via la madre, pesando ancor di più sulla psiche del padre non più autosufficiente e lo ha costretto per giorni su un letto d'ospedale. Paladini, portavoce del gruppo che si batte per i diritti di uguaglianza di tutti, è stato attaccato da Paola Bucci Buccianti, che in un post del 23 ottobre scrive: "Mi dicono che chi ha perso di recente la madre, ha avuto il Covid, e ha il padre da seguire non più autosufficiente scrive quotidianamente post kilometrici su fb per una manciata di like ma... poi si scandalizza perché il Ministro della Sanità quest'estate avrebbe perso tempo a scrivere un libro. Sta gente si meriterebbe un bel governo Trump o Bolsonaro".

L'intera bolla social di Paladini insorge. Fin qui, potrebbe essere solo uno sfortunato post su Facebook. Roba che accade ogni minuto. Il problema è che Paola Bucci Buccianti non è nuova a certe polemiche. A gennaio dello scorso anno, ad esempio, scriveva: "Alla feccia di Israele e dei suoi amichetti conniventi ebrei italiani che fingono di esser di sinistra, tranne che sulla violenza in Palestina, risponde chef Rubio che rinuncia ai dollari della TV e parte per Gaza per raccontare come si sta in una situazione di guerra. Guerra infame contro la peggio Feccia: Israele". Secondo dato: la Bucci è una dipendente comunale. E dove lavora? Fino a qualche tempo fa nel gruppo di David Gentili, il presidente della Commissione Antimafia. La volta scorsa, per l'aver dato della "feccia" a Israele si dovette scusare". Lo fa anche adesso parlando con Affaritaliani.it Milano. "Ho subito rimosso il post prima ancora che Paladini ne venisse a conoscenza. Il post era profilato solo per i miei amici, non voleva essere un post che lo infangasse davanti al mondo, c'è qualcuno che ha fatto questa operazione. Mi spiace che sia venuto fuori questo caso. Mi sono ravveduta di quello che ho scritto ed è per questo che l'ho rimosso subito".

fabio.massa@affaritaliani.it