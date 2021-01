Prese un ostaggio in Duomo, scarcerato: incapace di intendere e volere

Uscira' dal carcere e andra' in una Rems, ossia una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, il 26enne egiziano che il 12 agosto 2020 entro' nel Duomo di Milano e prese in ostaggio una guardia giurata, minacciandola con un coltello. Lo ha deciso il gip Raffaella Mascarino, su richiesta del pm Enrico Pavone, dopo che un perito ha decretato che e' "totalmente incapace di intendere e di volere". La relazione richiesta dalla giudice e' stata siglata dallo psichiatra forense Mario Mantero, e ha sancito che e' "totalmente incapace di intendere e di volere" e che pero' e' "pericoloso socialmente". Motivo per cui viene disposta la scarcerazione da San Vittore sostituendola con una misura di sicurezza alternativa e provvisoria. Gia' in passato il 26enne aveva evidenziato problemi mentali, ma aveva smesso le cure.

Dopo il gesto dimostrativo all'interno della cattedrale milanese, era stato accusato di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma. In base alle indagini (sotto il coordinamento del numero uno dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili), fin da subito era stata esclusa la pista terroristica; si ricostrui' invece che il giovane aveva avuto un permesso di lavoro rilasciato a Savona e che in precedenza era stato fermato all'aeroporto di Malpensa per un furto. In pieno agosto, con la cattedrale quasi deserta, nel Duomo di Milano si verifico' una scena mai vista: attorno alle 13 il giovane fece inginocchiare la guardia giurata, puntandole una lama da 10 centimetri. Poco dopo la polizia riusci' ad accerchiarlo, disarmarlo e arrestarlo. Tutta la dinamica non duro' che una decina di minuti, ma la citta' rimase col fiato sospeso.