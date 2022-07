Quarta edizione per il Festival delle Serie Tv

Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming, torna con la quarta edizione il 23-24-25 settembre 2022.

Novità della IV edizione è la nascita di FeST Academy - Education & Entertainment, con una serie di incontri che si terranno il 23 settembre, dedicati al mondo della formazione nel settore della serialità cinematografica televisiva, in collaborazione con Accademie, Scuole e Università.

"FeST crede da sempre nell'importanza della formazione per far crescere professionisti qualificati, consapevoli e visionari - si legge in una nota- Per questo, FeST darà spazio alle realtà formative impegnate in questo obiettivo. Open lesson, workshop e incontri per orientarsi tra le numerose offerte formative presenti sul territorio saranno le attività proposte da alcune delle Scuole e Accademie più autorevoli e che già hanno aderito all'iniziativa. Alta Scuola per la Serialità Televisiva promossa da CNA (Cinema Audiovisivo Lombardia), Luiss Business School, Come si scrive una grande storia, Anica Academy, Ied - Istituto Europeo di Design, Scuola Belleville, Obe - Osservatorio Branded Entertainment.

Aurora Leone (The Jackal) e Edoardo Ferrario presentatori

Per la IV edizione dei Serial Awards, Aurora Leone (The Jackal) ed Edoardo Ferrario, già presentatore della prima edizione 2021, condurranno la cerimonia di premiazione che si terrà domenica 25 settembre presso il teatro di Triennale Milano, location di FeST. Per il secondo anno i Serial Awards, premi attribuiti alle migliori serie tv italiane, sono stati votati da una ampia giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore