Quotidiana e City Angels: "alleanza per il bene" a Milano

Quotidiana e City Angels stringono “un’alleanza per il bene”. Il Gruppo Quotidiana, fondato dall’imprenditore Edoardo Scarpellini che gestisce ed è proprietario di 21 edicole sul territorio ambrosiano, offrirà all’Associazione di volontariato costituita da Mario Furlan le derrate alimentari in scadenza vendute presso i propri punti vendita. Obiettivo destinare i beni a persone in stato di fragilità ospitate presso il centro accoglienza City Angels presente nel quartiere Niguarda oltre che alle famiglie assistite dai volontari presso i loro domicili.

Oltre alle derrate alimentari verranno offerti giornali e i magazine destinati alla resa con l’obiettivo di favorire la crescita della cultura e della conoscenza. L’iniziativa a favore delle persone assistite da City Angels si somma a quella già in essere da parte di Quotidiana con Pane Quotidiano. Un ulteriore joint venture tra Quotidiana e City Angels riguarderà la raccolta di segnalazioni presso le edicole del gruppo presenti nei quartieri ove avvengono le passeggiate di controllo notturne condotte dall’associazione.

City Angels segnalerà a Quotidiana persone in difficoltà per un impiego

In ultimo un’attenzione particolare riguarderà l’ambito occupazionale; City Angels segnalerà a Quotidiana persone in stato di difficoltà che possono trovare occupazione presso le edicole di proprietà del gruppo. Sono state selezionate le prime figure che entreranno a far parte della forza lavoro di Quotidiana già dalle prossime settimane.

"Quotidiana vuole essere punto di riferimento per le comunità e i territori dove è presente e opera. Per farlo crediamo fermamente nella collaborazione tra soggetti che svolgono attività complementari, convinti che per migliorare la società in cui siamo dobbiamo essere in grado di unire intelligenze e competenze. E' quindi naturale una collaborazione con City Angels che, con i fatti, è punto di riferimento della città di Milano da molti anni offrendo soluzioni tangibili a problemi reali attraverso la meravigliosa forza del volontariato e la grande visione del suo fondatore" , dichiara il Fondatore e Amministratore Delegato di Quotidiana Edoardo Scarpellini.

“Ringrazio Edoardo Scarpellini e Quotidiana perché ci aiutano ad aiutare. Portando a senzatetto e famiglie in difficoltà cibo per il corpo e per la mente: generi almentari e riviste. E grazie anche perché offrono a persone in difficoltà economica la possibilità di trovare, insieme con un lavoro, la loro dignità. I nostri volontari, inoltre, saranno lieti di ricevere segnalazioni da parte degli edicolanti” dichiara Mario Furlan, Fondatore e Presidente dei City Angels.