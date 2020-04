Ramelli: 4 militanti destra portano corona, multati a Milano

Quattro militanti di estrema destra sono stati multati a Milano per aver violato l'articolo 650 del Codice penale, ovvero inosservanza delle norme della pubblica autorita': la polizia li ha trovati nei pressi del murale in memoria di Sergio Ramelli a Milano, mentre stavano depositando una corona di fiori. E' avvenuto questa mattina in via Paladini, dove viene ricordato ogni anno il militante 18enne del Fronte della Gioventu', morto il 29 marzo 1975 in seguito all'aggressione subita un mese prima da militanti di sinistra. Ad omaggiare il giovane c'era una delegazione delle tre sigle di destra - Casapound, Forza Nuova, Lealta' Azione - che ogni anno organizzano una commemorazione che parte da viale Argonne. L'anno scorso in particolare si sono verificati pesanti scontri con la polizia che ha caricato i manifestanti, partiti a centinaia all'improvviso in un corteo non autorizzato. I tre stamattina hanno portato la corona di fiori nonostante il divieto di assembramento imposto dalle norme anti contagio da coronavirus. La quarta persona presente era un fotografo che ha immortalato la scena per poi pubblicarla sui canali di comunicazione. Gli agenti della Digos li hanno identificati e multati.