Rapina coppia e accoltella poliziotto, un arresto a Milano

Rapina in centro a Milano, fermato un 26enne

Un italiano di 26 anni e' stato arrestato dalla polizia di Milano perche' il 25 settembre di un anno fa avrebbe prima rapinato una coppia e poi accoltellato una delle sue vittime e un poliziotto libero dal servizio intervenuto per bloccarlo. Le indagini della squadra investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia, coordinate dalla procura, avrebbero accertato che il 26enne insieme a un complice ancora da identificare quella sera in via Massimo d'Azeglio avevano portato via la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni che si trovava in compagnia di un ragazzo di 28 anni.

Rapina in centro a Milano, la dinamica e le indagini

Un agente, 29enne pure lui, non in servizio, visti i due inseguire i malviventi, era subito intervenuto riuscendo a bloccare l'uomo con il coltello che, tuttavia, era riuscito a liberarsi dalla presa colpendolo confendeti poliziotto e 28enne all'addome e al fianco. Il primo, ricoverato in codice giallo al Niguarda, aveva riportato sette giorni di prognosi mente il secondo, ricoverato in verde al Fatebenefratelli, era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Attraverso un complesso lavoro di incrocio dei tabulati, analisi delle videocamere comunali di sorveglianza, ascolto delle persone coinvolte nella vicenda e utilizzo del software di riconoscimento facciale da parte degli esperti della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno individuato il presunto responsabile della rapina, sotto minaccia del coltello, alla giovane donna e del tentato omicidio dei due uomini in un 26enne residente a Quarto Oggiaro, gia' sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.