"I referendum sulla giustizia", incontro a Milano il 23/11

I referendum possono davvero migliorare la giustizia italiana?

Martedì 23 novembre alle ore 21, in viale dell'Innovazione 11 a Milano presso l'Academy Franco Angeli Bicocca, si terrà l'incontro dal titolo "I referendum sulla giustizia" in cui si analizzeranno le ragioni della proposta e se i sei quesiti possono veramente migliorare la giustizia in Italia.

Il confronto sarà introdotto da Giulia Miele dell'Academy Franco Angeli Bicocca. Interverranno il prof. Quirino Camerlengo (Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Pavia) e l'avv. Guido Camera (Presidente dell'associazione Italia Stato di Diritto). Moderà l'incontro il giornalista Fabio Massa.