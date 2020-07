Regione Lombardia: continuiamo a sostenere il progetto di Pedemontana



In merito agli articoli di stampa relativi alla rimodulazione del contributo regionale destinato al sostegno della capitalizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. sottolinea che Regione Lombardia continua con pieno convincimento a sostenere il progetto di Pedemontana, quale infrastruttura di rilevanza strategica per l’intero Nord Italia. Sostegno tanto più importante in questa delicata fase, in cui lo sviluppo delle infrastrutture è destinato a giocare un ruolo di primo piano nel rilancio dell’economia del Paese.

Il contributo di Regione previsto in 150 milioni di euro nell’arco di 5 anni dal 2020 al 2024, rientra nell’ambito di una complessiva operazione di ricapitalizzazione di 350 milioni di euro di cui i restanti 200 milioni sono a carico di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

La rimodulazione del contributo di Regione Lombardia prevede, come noto, l’erogazione di 41,5 milioni di euro nel 2021, anziché 37,5 milioni nel 2020 e 4 milioni nel 2021. Tale rimodulazione è coerente con quanto previsto dal piano economico finanziario di Milano Serravalle, recentemente trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le necessarie autorizzazioni, e con quello della controllata Autostrada Pedemontana Lombarda.

Per quanto sopra, Milano Serravalle ribadisce che tale slittamento non pregiudica in alcun modo il sostegno di Regione Lombardia al completamento del progetto dell’Autostrada Pedemontana.