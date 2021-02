Regione Lombardia lancia 'Storiegiovani', una nuova rubrica su Instagram

Regione Lombardia lancia oggi l'iniziativa 'Storiegiovani', una nuova rubrica sulla piattaforma 'social' Instagram che avrà due appuntamenti settimanali, pensata per coinvolgere attivamente ragazzi e ragazze nella realtà della loro Regione."Un canale , spiega Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo della Città metropolitana, Giovani e Comunicazione - che punta a stimolare la loro partecipazione e la loro creatività, mantenendoli informati sulle iniziative e sui bandi regionali a loro dedicati e creando una community in cui possano essere veicolati anche i contenuti realizzati dagli stessi giovani".

"È la prima di una serie di iniziative di Regione Lombardia - chiarisce Bolognini - pensate per coinvolgere tutte le ragazze e tutti i ragazzi nelle attività della Regione. Ci permetterà di creare un canale diretto con loro che sarà importante per raccogliere la loro opinione e i loro contributi sulle tematiche giovanili".

Le storie verranno pubblicate sul profilo ufficiale Instagram di Regione Lombardia (https://www.instagram.com/regionelombardia.official/) due volte la settimana e saranno visualizzabili per 24 ore dal momento del lancio. Il primo appuntamento, previsto questa sera alle 18.30, avrà come tema la kermesse 'Y20 Summit', tavolo di lavoro in cui i giovani possono esprimere la propria visione su temi quali la sostenibilità, l'inclusione e la digitalizzazione. E in cui possono elaborare in prima persona delle proposte da sottoporre ai leader mondiali del G20. Tramite la storia Instagram, i ragazzi potranno quindi candidarsi a rappresentare l'Italia al summit che si svolgerà a Milano nel mese di luglio 2021.